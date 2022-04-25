ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Savunma Bakanı Austin, Kiev'de Zelenskiy ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Savunma Bakanı Austin, Kiev'de Zelenskiy ile görüştü

25.04.2022 09:04
ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Savunma Bakanı Austin, Kiev'de Zelenskiy ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestoviç, Feigin Live kanalında gece yaptığı açıklamada, Blinken ve Austin'in Kiev'e geldiğini belirterek, "Bugün Amerikalılar Kiev'de. Evet, Devlet Başkanı (Zelenskiy) ile görüşüyorlar" dedi.

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden bir yetkilinin kaynak gösterildiği haberlerde, güvenlik nedeniyle ziyaretin detaylarının açıklanmadığı, görüşmelerin çok verimli geçtiği bilgisi yer aldı.

Blinken ve Austin'in ziyareti, Rusya-Ukrayna savaşı döneminde, ABD'li yetkililerin Ukrayna'ya yaptığı en üst düzey ziyaret olması açısından dikkat çekiyor.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Savunma Bakanı Austin, Kiev'de Zelenskiy ile görüştü - Son Dakika


Son Dakika
09:02 Adana'da gece yarısı korkunç olay: Küçük kız dokuzuncu kattan cipin üzerine düştü
08:58 Ukrayna Rusya'yı kalbinden vurdu: Petrol borularını füzelerle hedef aldılar
08:57 Çiçeği burnunda gelin ve damattan öpüşme görüntüsü: Seda Sayan ve yeni eşi balayına Paris'e gidiyor
08:53 Ceylin ve Ilgaz arasında sular durulmuyor! Seçimde bulunması gereken Ilgaz nasıl bir karar verdi?
03:29 CHP'den "Kumpas çöktü" videosu: Tuncay Özkan'dan Enerji Bakanı'na görüntülü gönderme
08:41 Güncel döviz fiyatları! 25 Nisan'da dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:38 Araba almak isteyenlere kötü haber! Mayıs ayında yüzde 25 zam geliyor
08:22 25 Nisan güncel altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
08:22 ABD medyası duyurdu: Yaptırımlarda sıra Putin'in gizli sevgilisinde
08:12 25 Nisan Pazartesi günü hava nasıl olacak? Hava sıcaklıkları artıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 09:11:29. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Savunma Bakanı Austin, Kiev'de Zelenskiy ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement