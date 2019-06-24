Son Dakika Haberleri: ABD Dışişleri Bakanı ile Suudi Kral'ın görüşmesinde Cemal Kaşıkçı cinayeti gündeme gelmedi
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ABD Dışişleri Bakanı ile Suudi Kral'ın görüşmesinde Cemal Kaşıkçı cinayeti gündeme gelmedi

13 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Suudi Arabistan kralı Selman Bin Abdulaziz arasında pazartesi günü gerçekleşen görüşmede gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine değinilmedi.

ABD Dışişleri Bakanı ile Suudi Kral'ın görüşmesinde Cemal Kaşıkçı cinayeti gündeme gelmedi, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Suudi Arabistan kralı Selman bin Abdulaziz arasında pazartesi günü gerçekleşen görüşmede gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine değinilmedi.

İran'ın ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) düşürmesinin ardından iki ülke arasındaki tansiyonun yükselmesi üzerine Pompeo; ABD'nin Körfez'deki müttefiklerine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Suudi Kral Selmanla bugün görüştü. Görüşmeye katılan diplomatik yetkililer Kaşıkçı cinayetinin gündeme gelmediğini belirtti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 08:38 
Mike Pompeo, Cemal Kaşıkçı, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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