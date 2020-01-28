ABD Dışişleri Bakanı Irak Başbakanı yabancı askerlerin varlığını görüştü - Son Dakika
Son Dakika Politika ABD Dışişleri Bakanı Irak Başbakanı yabancı askerlerin varlığını görüştü - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Irak Başbakanı yabancı askerlerin varlığını görüştü

6 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'ye Irak'taki yabancı askerlerin varlığını görüşmek için hazır olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Irak Başbakanı yabancı askerlerin varlığını görüştü, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'ye Irak'taki yabancı askerlerin varlığını görüşmek için hazır olduğunu söyledi.


Irak Başbakanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Adil Abdülmehdi'nin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesinde, dün ABD Bağdat Büyükelçiliği binasına yapılan füzeli saldırıyı kınadıklarını belirterek, iki taraf arasındaki dostane ilişkileri vurguladıklarını duyurdu.


İki tarafın Irak'taki yabancı misyonların saldırıya maruz kalmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini kaydeden açıklamada, "Başbakan Abdülmehdi bölgede gerginliğin yatıştırılması, bütün tarafların Irak'ın egemenliğine saygı duyması ve içişlerine karışmaması gerektiğini söyledi" denildi. Açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Irak'taki yabancı birliklerin varlığı konusunu ciddi görüşmeler başlatmak için hazır olduğunu ve Irak'ın egemenliğini sağlamak için iş birliği yapmaya hazır olduğunu söyledi" ifadelerine yer verildi.


ABD uçaklarının Iraklı Hizbullah Tugayları'nı bombalamasının ardından binlerce Şii Haşdi Şabi yanlısı, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasını basmaya çalışmıştı.


3 Ocak'ta İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği hava saldırısında öldürülmesi sonucu Iraklı Şii taraflarınca sert tepkiyle karşılanırken, İran Irak'taki ABD üslerini bombalayarak Iraklı Şii grupları intikam tehdidinde bulunmuştu. - ERBİL

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo, Irak, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:00 Kaynak: İHA
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