Son Dakika Haberleri: ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bazı ülkelerin kendi uyruklarını taşıyan DEAŞ'lıları kabul...
Son Dakika Politika ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bazı ülkelerin kendi uyruklarını taşıyan DEAŞ'lıları kabul...

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bazı ülkelerin kendi uyruklarını taşıyan DEAŞ'lıları kabul...

39 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bazı ülkelerin kendi uyruklarını taşıyan DEAŞ'lıları kabul edebileceklerini öğrendiklerini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bazı ülkelerin kendi uyruklarını taşıyan DEAŞ'lıları kabul..., System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bazı ülkelerin kendi uyruklarını taşıyan DEAŞ'lıları kabul edebileceklerini öğrendiklerini duyurdu. Pompeo bunun daha önce yapılması gerektiğini söyledi. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo, Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:05 Kaynak: İHA
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