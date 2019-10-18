ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bazı ülkelerin kendi uyruklarını taşıyan DEAŞ'lıları kabul...
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bazı ülkelerin kendi uyruklarını taşıyan DEAŞ'lıları kabul edebileceklerini öğrendiklerini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:05 Kaynak: İHA
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bazı ülkelerin kendi uyruklarını taşıyan DEAŞ'lıları kabul edebileceklerini öğrendiklerini duyurdu. Pompeo bunun daha önce yapılması gerektiğini söyledi. - WASHINGTON
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