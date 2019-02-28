ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Birlikte Çalışacağımız Konusunda Anlaşarak Masadan Ayrıldık"...
1 saat önce
IHAAW103015-SIY/28-02-2019- ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Birlikte çalışacağımız konusunda anlaşarak masadan ayrıldık" dedi.
IHAAW103015-SIY/28-02-2019
- ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Birlikte çalışacağımız konusunda anlaşarak masadan ayrıldık" dedi. 28.02.2019 10: 30: 15 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:36 Kaynak: İHA
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