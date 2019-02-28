Son Dakika Haberleri: ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Birlikte Çalışacağımız Konusunda Anlaşarak Masadan Ayrıldık"...

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Birlikte Çalışacağımız Konusunda Anlaşarak Masadan Ayrıldık"...

1 saat önce

IHAAW103015-SIY/28-02-2019- ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Birlikte çalışacağımız konusunda anlaşarak masadan ayrıldık" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo,
IHAAW103015-SIY/28-02-2019

- ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Birlikte çalışacağımız konusunda anlaşarak masadan ayrıldık" dedi. 28.02.2019 10: 30: 15 TSI
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:36 Kaynak: İHA

Mike Pompeo, Dışişleri Bakanı, Amerika Birleşik Devletleri, Yenikadinda Gösterme, Politika
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