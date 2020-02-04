ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Rusya, İran ve Esed rejimine "İdlib" tepkisi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Rusya, İran ve Esed rejimine 'İdlib' tepkisi Açıklaması - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Rusya, İran ve Esed rejimine "İdlib" tepkisi Açıklaması

19 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye'nin İdlib bölgesinde sivillere yapılan saldırılar sebebiyle Esed rejimi, Rusya, İran ve Hizbullah'a tepki göstererek, "Bu barbarca saldırılar sona ermeli." açıklamasını yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Rusya, İran ve Esed rejimine

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye'nin İdlib bölgesinde sivillere yapılan saldırılar sebebiyle Esed rejimi, Rusya, İran ve Hizbullah'a tepki göstererek, "Bu barbarca saldırılar sona ermeli." açıklamasını yaptı.

Pompeo, İdlib'deki saldırılara ve Beşşar Esed rejimi tarafından Türk askerlerine yapılan saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Rusya, İran rejimi ve Hizbullah'ın Suriye'nin kuzeyinde ateşkes kurulmasını doğrudan engellediğini belirterek, "Bu barbarca saldırılar sona ermeli, insani erişim sağlanmalı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararı uyarınca barış sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Pompeo, Esed rejiminin, İdlib'i de içeren ülke çapında ateşkesi öngören 2254 sayılı BMGK kararına uymadığı sürece, uluslararası topluma yeniden entegrasyonunu engellemek için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

" Türkiye'nin yanındayız"

Esed rejimi, Rusya, İran ve Hizbullah tarafından İdlib halkına yönelik yapılan saldırıları kınadıklarını kaydeden Pompeo, İdlib'de hayatını kaybeden Türk askerleri için de taziyede bulundu.

Pompeo, Esed rejimi tarafından düzenlenen saldırının korkunç bir gerginliğe sebebiyet verdiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Esed rejimi, Türk askerlerine yapılan saldırıların ardından devam ettiği saldırılarla sivilleri, kurtarma ekiplerini ve altyapıları hedef almaya devam ediyor. Bu tür eylemlerin karşısında NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanında duruyoruz ve hayatını kaybeden (askerler) için Türk Hükümeti'ne taziyelerimizi gönderiyoruz. Türkiye'nin meşru müdafaa amaçlı eylemlerini tamamıyla destekliyoruz. Bu konu hakkında Türk Hükümeti ile görüş alışverişinde bulunuyoruz."

İdlib'de Türk askerlerine saldırı

Milli Savunma Bakanlığı, dün, İdlib'de çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye takviye için gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına, rejim güçleri tarafından yoğun topçu atışı ile saldırıda bulunulduğunu açıklamıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da "8 şehidimiz var, bunlardan 7'si asker biri bizimle beraber çalışan sivil kardeşimiz. Onların üzüntüsünü yaşıyoruz." açıklamasını yapmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İdlib, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye sınırına iki günde 40 bin sivil göç etti
İran: Süleymani, suikast sırasında Suudi Arabistan'a mektup taşıyordu İdlib'teki hain saldırı sonrası ABD'den bir destek mesajı daha: Türkiye'nin yanındayız Kar yağışı etkisini göstermeye başladı! Tatil haberleri peş peşe geldi

Son Dakika Haberleri
21:59 Yeşilçam efsanesi Ahmet Mekin'in vefat eden eşi şükran Kurteli toprağa verildi
21:27 Defne Samyeli'den kızı Deren Talu'ya tam destek: Ben hiç karışmam, o bir yetişkin
20:59 Gamze Özçelik, evini satıp Afrika'da su kuyusu açtırdığı iddialarını yanıtladı
20:41 Didem Soydan'ın ayna karşısındaki bikinili pozu çok konuşuldu
20:31 Survivor finalisti Sema Aydemir müzik dünyasına adım attı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 22:15:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Rusya, İran ve Esed rejimine "İdlib" tepkisi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]