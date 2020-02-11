ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Dün İdlib'e düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden askerlerin... - Son Dakika
Son Dakika Politika ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 'Dün İdlib'e düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden askerlerin... - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Dün İdlib'e düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden askerlerin...

6 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Dün İdlib'e düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diliyorum.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo,

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Dün İdlib'e düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Esad rejimi ve Rusya'nın devam eden saldırıları durmalıdır. Jim Jeffrey'i bu saldırıya yönelik adımları koordine etmek için Ankara'ya gönderdim. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" dedi. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 06:22 Kaynak: İHA
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