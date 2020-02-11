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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Dün İdlib'e düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden askerlerin...
6 saat önce
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Dün İdlib'e düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diliyorum.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 06:22 Kaynak: İHA
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Dün İdlib'e düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Esad rejimi ve Rusya'nın devam eden saldırıları durmalıdır. Jim Jeffrey'i bu saldırıya yönelik adımları koordine etmek için Ankara'ya gönderdim. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" dedi. - WASHINGTON
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