ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Etiyopya'da - ADDİS - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da, Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedu Andargachew Alene ile Sheraton Otel'de ortak basın toplantısı düzenledi.