ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Etiyopya'da - ADDİS - Son Dakika

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Etiyopya'da - ADDİS
7 saat önce
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da, Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedu Andargachew Alene ile Sheraton Otel'de ortak basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:53 Kaynak: AA
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da, Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedu Andargachew Alene ile Sheraton Otel'de ortak basın toplantısı düzenledi.
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