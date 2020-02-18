ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Etiyopya'da - ADDİS - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Etiyopya'da - ADDİS - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Etiyopya'da - ADDİS

7 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da, Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedu Andargachew Alene ile Sheraton Otel'de ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da, Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedu Andargachew Alene ile Sheraton Otel'de ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Etiyopya'da - ADDİS

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo, Etiyopya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:53 Kaynak: AA
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