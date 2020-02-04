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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İdlib'e yönelik, "Türkiye'nin haklı savunma eylemlerini tam olarak...
6 saat önce
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İdlib'e yönelik, "Türkiye'nin haklı savunma eylemlerini tam olarak destekliyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:02 Kaynak: İHA
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İdlib'e yönelik, " Türkiye'nin haklı savunma eylemlerini tam olarak destekliyoruz" dedi. - WASHINGTON
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