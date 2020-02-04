ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İdlib'e yönelik, "Türkiye'nin haklı savunma eylemlerini tam olarak... - Son Dakika
Son Dakika Politika ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İdlib'e yönelik, 'Türkiye'nin haklı savunma eylemlerini tam olarak... - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İdlib'e yönelik, "Türkiye'nin haklı savunma eylemlerini tam olarak...

6 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İdlib'e yönelik, "Türkiye'nin haklı savunma eylemlerini tam olarak destekliyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İdlib'e yönelik,

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İdlib'e yönelik, " Türkiye'nin haklı savunma eylemlerini tam olarak destekliyoruz" dedi. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:02 Kaynak: İHA
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