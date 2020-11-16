ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İstanbul'a geldi (2) - Son Dakika
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İstanbul'a geldi (2)
16.11.2020 19:42
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo özel uçakla İstanbul'a geldi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo özel uçakla İstanbul'a geldi. Pompeo'yu taşıyan uçak saat 18.45'de İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Uçak VIP Salonu önüne park etti. Uçaktan inen ABD'li Bakan yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde havalimanından ayrıldı. Pompeo, konaklayacağı Beşiktaş'a geçti.
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16.11.2020 19:52:09. #1.12#
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