Son dakika haberi! ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Patrik Bartholomeos ile görüştü - Son Dakika

Son dakika haberi! ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Patrik Bartholomeos ile görüştü
17.11.2020 12:37
Edinilen son dakika gelişmesine göre Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Fener Rum Patrikhanesi'ne gelerek Patrik Bartholomeos ile görüştü.
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Fener Rum Patrikhanesi'ne gelerek Patrik Bartholomeos ile görüştü. Ayrıca, Pompeo bir süre patrikhaneyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelmişti. Pompeo bugünde görüşme yapmak üzere Fener Rum Patrikhanesi'ne geldi. Pompeo, bir süre patrikhaneyi gezerek yetkililerden bilgi aldı. Daha sonrada Patrik Bartholomeos ile görüştü. - İSTANBUL
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