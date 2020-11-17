Son dakika haberi! ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Patrik Bartholomeos ile görüştü - Son Dakika

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Fener Rum Patrikhanesi'ne gelerek Patrik Bartholomeos ile görüştü. Ayrıca, Pompeo bir süre patrikhaneyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelmişti. Pompeo bugünde görüşme yapmak üzere Fener Rum Patrikhanesi'ne geldi. Pompeo, bir süre patrikhaneyi gezerek yetkililerden bilgi aldı. Daha sonrada Patrik Bartholomeos ile görüştü. - İSTANBUL