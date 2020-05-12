ABD Dışişleri Bakanı Pompeo 5 mevkidaşıyla Kovid-19'a karşı iş birliğini görüştü - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve 5 ülke dışişleri bakanının video konferans üzerinden görüşerek, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele konusunu ele aldığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo'nun Brezilya, İsrail, Avustralya, Japonya ve Güney Kore dışişleri bakanlarıyla yaptığı görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Pompeo'nun Kovid-19 salgınına yönelik uluslararası iş birliği, şeffaflık ve sorumluluk kavramlarına vurgu yaptığı belirtilen açıklamada, "Ayrıca gelecekteki küresel sağlık krizlerini önlemeye yönelik, kurallara dayalı uluslararası düzenin önemini yeniden teyit eden iş birliği de ele alındı." ifadelerine yer verildi.