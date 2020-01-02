ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Abdülmehdi ile telefonda görüştü - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Abdülmehdi ile telefonda görüştü

6 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak Başbakanlığı görevinden istifa eden Adil Abdülmehdi ile ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğini hedef alan saldırıyı görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Abdülmehdi ile telefonda görüştü, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak Başbakanlığı görevinden istifa eden Adil Abdülmehdi ile ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğini hedef alan saldırıyı görüştü.

Irak'ta yaşanan hükümet karşıtı protesto gösterileri üzerine başbakanlık görevinden istifa eden Adil Abdülmehdi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü. Pompeo, Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğini hedef alan saldırılar ile ilgili telefon görüşmesi sonrası sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, Abdülmehdi'nin ABD'li görevlilerin can güvenliğini korumak için ülkesinin üzerine düşen yükümlülükleri yerine getireceğini söylediği belirtildi. Ayrıca Irak'ın üzerine düşen görevi yerine getirerek İran destekli saldırganların büyükelçilik binası önünden uzaklaştırıldığı da belirtildi.

ABD savaş uçaklarının Irak - Suriye sınırındaki Şii Haşdi Şabi güçlerine ait Hizbullah Tugayları üssüne düzenlediği hava saldırısını protesto eden Haşdi Şabi yandaşları, Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği binasını basmaya çalışmıştı.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:00 Kaynak: İHA
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