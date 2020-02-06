ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Afrika, Avrupa ve Körfez turuna çıkacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Afrika, Avrupa ve Körfez turuna çıkacak - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Afrika, Avrupa ve Körfez turuna çıkacak

6 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Almanya, Senegal, Angola, Etiyopya, Suudi Arabistan ve Umman'ı ziyaret edecek.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Afrika, Avrupa ve Körfez turuna çıkacak, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Almanya, Senegal, Angola, Etiyopya, Suudi Arabistan ve Umman'ı ziyaret edecek.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, 13-22 Şubat'ta 6 ülkede temaslarda bulunacak.

Pompeo, 14 Şubat'ta Almanya'da Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak ve konuşma yapacak.

15-16 Şubat'ta Senegal'i ziyaret edecek Pompeo, Cumhurbaşkanı Macky Sall ve Dışişleri Bakanı Amadou Ba ile ikili ve bölgesel meseleleri ele alacak.

Mike Pompeo, 17 Şubat'ta Angola'ya geçecek ve Cumhurbaşkanı Joao Lourenço ile görüşecek. Aynı gün Etiyopya'ya gidecek olan Pompeo, Cumhurbaşkanı Sahle-Work Zewde ve Başbakan Abiy Ahmed ile bir araya gelecek.

Afrika'dan Körfez'e geçecek olan Pompeo, Suudi Arabistan'ı 19-21 Şubat'ta ziyaret edecek ve burada üst düzey yetkililerle görüşmeler gerçekleştirecek. Pompeo'nun Riyad gündeminde İran, Yemen ve insan hakları meseleleri olacak.

Pompeo, Riyad'dan Umman'a gidecek ve kısa süre önce vefat eden Umman Sultanı Kabus bin Said için taziye ziyaretinde bulunacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Senegal, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:28 Kaynak: AA
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