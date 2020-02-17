ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Angola Devlet Başkanı Lourenço ile telefonda görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Angola Devlet Başkanı Lourenço ile telefonda görüştü - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Angola Devlet Başkanı Lourenço ile telefonda görüştü

7 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Angola Cumhuriyeti Devlet Başkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço ile yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ticari ilişkiler ve Çin'in Afrika'daki faaliyetleri gibi konuları ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Angola Devlet Başkanı Lourenço ile telefonda görüştü, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Angola Cumhuriyeti Devlet Başkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço ile yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ticari ilişkiler ve Çin'in Afrika'daki faaliyetleri gibi konuları ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus tarafından yapılan yazılı açıklamada, Pompeo ve Lourenço'nun telefonda görüştüğü, ABD-Angola ilişkilerini masaya yatırdığı belirtildi.

Açıklamada, Pompeo'nun, Angola'da hayata geçirilen siyasi ve ekonomik reformların yanı sıra yolsuzlukla mücadele kapsamında atılan adımlar için Lourenço'yu tebrik ettiği vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bakan Pompeo ve Başkan Lourenço, ticari bağları artırmak, ABD özel sektör yatırımlarının değerini ve yeni ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kurumu tarafından sunulan fırsatları güçlendirmenin yollarını da görüştü. Bakan Pompeo ayrıca insan kaçakçılığı ile mücadelenin önemine değindi. Görüşme sırasında Çin'in Afrika'daki faaliyetleri de ele alındı."

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Angola, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:54 Kaynak: AA
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