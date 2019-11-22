Son Dakika Haberleri: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, BAE'li mevkidaşı ile görüştü
Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, BAE'li mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, BAE'li mevkidaşı ile görüştü

6 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zeyd ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, BAE'li mevkidaşı ile görüştü, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zeyd ile bir araya geldi.

Washington'daki bakanlık binasında yapılan görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel sorunların ele alındığı bildirildi.

Görüşmeye ilişkin Twitter'dan açıklama yapan Pompeo, "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zeyd ile görüştüm. İran'ın, bölgeyi istikrarsızlaştıran aktivitelerini ve bölgedeki negatif etkilerini ele aldık." ifadesini kullandı.

Pompeo, ayrıca bölgedeki Rus varlığını ve Libya'nın durumunu da görüştüklerini belirterek, ülkede acil bir ateşkes ilan edilmesi konusunda mutabık kaldıklarını vurguladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Mike Pompeo, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:32 Kaynak: AA
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