ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

1 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pompeo ile Guterres'in BM Genel Merkezi'ndeki görüşmesinde, Afganistan'daki siyasi süreç, Yemen, Libya ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, Suriye'deki kalıcı ateşkesin sağlanması ve BM denetiminde insani yardımların devam etmesinin önemine işaret edildi.

Açıklamaya göre Pompeo, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in İsrail'in Filistin topraklarındaki yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren İsrail merkezli ve uluslararası firmaların listesini yayımlamasından duyduğu "öfkeyi" Guterres'e iletti. Pompeo, "ABD, Amerikalı şirketlerin pervasızca kötü muamele görmesine müsamaha göstermeyecek ve iş dünyamıza zarar verecek eylemlere karşılık verecek." ifadesini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Mike Pompeo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 01:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trump, koronavirüsle mücadele kapsamında kullanılacak 8,3 milyar dolarlık bütçeyi onayladı
ABD, BM'nin İdlib Mutabakatı'na destek açıklamasını engelledi Türkiye'den AB'nin mülteci çağrısına sert tepki: Önce verdiğiniz sözleri tutun İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Miçotakis'in Türkiye'ye yönelik küstah sözlerine yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
00:28 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:37 Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:07 Uzun süredir setlerden uzak duran Pelin Karahan setlere dönmek istiyor
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 02:41:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]