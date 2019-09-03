ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Brüksel'de
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Belçika'nın başkenti Brüksel'e düzenlediği iki günlük ziyaret kapsamında, Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:57 Kaynak: AA
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Belçika'nın başkenti Brüksel'e düzenlediği iki günlük ziyaret kapsamında, Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, ile görüştü.
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