Son Dakika Haberleri: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Brüksel'de
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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Brüksel'de

3 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Belçika'nın başkenti Brüksel'e düzenlediği iki günlük ziyaret kapsamında, Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Belçika'nın başkenti Brüksel'e düzenlediği iki günlük ziyaret kapsamında, Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, ile görüştü.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika, Brüksel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:57 Kaynak: AA
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