ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Çin'i soykırım yapmakla suçladı - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Çin'i soykırım yapmakla suçladı

19.01.2021 21:42
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Çin'i soykırım yapmakla suçladı, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Çin'in ağırlıklı olarak Müslüman Uygurlara ve Sincan'daki diğer etnik ve dini azınlık gruplarına karşı soykırım yaptığını tespit ettim" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Çin'in ağırlıklı olarak Müslüman Uygurlara ve Sincan'daki diğer etnik ve dini azınlık gruplarına karşı soykırım yaptığını tespit ettim" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı yazılı açıklamada, Çin'in Sincan'da soykırım ve insanlığa karşı suç işlediğini belirterek, Çin'in Uygur Müslümanları ile diğer etnik ve dini azınlık gruplarının üyelerini hedef aldığını vurguladı. Pompeo, "ABD, en iğrenç insan hakları ihlallerinin faillerini sorumlu tutmada dünyaya liderlik etmiştir. Nürnberg Duruşmalarından, 1948'de Soykırım Sözleşmesinin oluşturulmasına, DEAŞ'ın Irak ve Suriye'deki Yezidilere, Hıristiyanlara ve diğer dini azınlıklara yönelik son soykırım ilanına kadar Amerikalılar, kötülükler tarafından susturulanların sesini duyurdular" dedi.

Bakan Pompeo, "Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) büyük ölçüde Batı Çin'deki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan Müslüman bir azınlık grubu olan Uygur halkına yönelik muamelesine özellikle dikkat ettik" ifadelerini kullandı. Pompeo, Çin'in Sincan'daki eylemlerine ilişkin kapsamlı belgelerde Mart 2017'den bu yana Uygur kadınlarını zorla kısırlaştırdığını, kürtaj yaptığını, onları Uygur olmayanlarla evlenmeye zorladığını ve Uygur çocuklarını ailelerinden ayırdığını belirtti.

"ÇİN'İN İNSANLIĞA KARŞI SUÇ İŞLEDİĞİNİ TESPİT ETTİM"

Pompeo, "Mevcut gerçekleri dikkatlice inceledikten sonra, ÇKP'nin kontrolü altındaki Çin'in en azından Mart 2017'den bu yana, Sincan'da ağırlıklı olarak Müslüman Uygurlara ve diğer etnik ve dini azınlık grupların üyelerine karşı insanlığa karşı suç işlediğini tespit ettim" dedi. Bu suçların devam ettiğini belirten Pompeo, Çin'in 1 milyondan fazla sivile keyfi hapis cezası uygulandığını, insanları fiziksel özgürlüğünden yoksun bıraktığını, zorla kısırlaştırma yaptığını, keyfi gözaltı ve işkence uygulandığını, insanları zorla çalıştırdığını, inanç ve ifade özgürlüğünü engellendiğini açıkladı. Bakan Pompeo, "II. Dünya Savaşı'nın sonunda Nürnberg Mahkemeleri, failleri insanlığa karşı suçlardan yargıladı, aynı suçlar Sincan'da da işlendi" dedi.

"ÇİN'İN UYGURLARA VE SİNCAN'DAKİ DİĞER ETNİK VE DİNİ AZINLIK GRUPLARINA KARŞI SOYKIRIM YAPTIĞINI TESPİT ETTİM"

Pompeo, "Mevcut gerçekleri dikkatlice inceledikten sonra, Çin'in ağırlıklı olarak Müslüman Uygurlara ve Sincan'daki diğer etnik ve dini azınlık gruplarına karşı soykırım yaptığını tespit ettim. Bu soykırımın sürmekte olduğuna ve Çin parti devletinin Uygurları sistematik olarak yok etme girişimine tanık olduğumuza inanıyorum. Dünyanın ekonomik, askeri ve siyasi açıdan en güçlü ikinci ülkesinin yönetim makamları, savunmasız bir etnik ve dini azınlık grubunun zorla asimilasyonuna ve nihai olarak silinmesine katıldıklarını açıkça ortaya koydular" ifadelerini kullandı.

ÇKP LİDERLERİNE YAPTIRIM

ABD Dışişleri Bakanlığının Sincan'da devam eden zulümlerle ilgili araştırmaya, ilgili bilgileri toplamaya ve bu kanıtları yasaların izin verdiği ölçüde ilgili makamlara ve uluslararası topluma sunmaya devam etmesi için yönlendirdiğini belirten Pompeo, ÇKP liderlerine ve devlet tarafından işletilen şirketlere bir dizi yaptırım uyguladığını aktardı. Pompoe, " Pekin'in Sincan'daki zulmü Uygurlara, Çin halkına ve her yerdeki medeni insanlara karşı bir hakarettir. Sessiz kalmayacağız. ÇKP'nin kendi halkına karşı soykırım ve insanlığa karşı suç işlemesine izin verilirse, çok da uzak olmayan bir gelecekte özgür dünyaya ne yapacağını hayal edin" dedi.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Soykırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Çin'i soykırım yapmakla suçladı - Son Dakika


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