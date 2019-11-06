Son Dakika Haberleri: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Çin'in Uygurlara yaptığı zulüm endişe verici
Son Dakika Dünya ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Çin'in Uygurlara yaptığı zulüm endişe verici

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Çin'in Uygurlara yaptığı zulüm endişe verici

7 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in Uygur Türkleri ve diğer azınlıklara yönelik uyguladığı keyfi tutuklama, baskı ve zulümden dolayı kendilerine gelen raporların endişe verici boyutlara ulaştığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Çin'in Uygurlara yaptığı zulüm endişe verici, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in Uygur Türkleri ve diğer azınlıklara yönelik uyguladığı keyfi tutuklama, baskı ve zulümden dolayı kendilerine gelen raporların endişe verici boyutlara ulaştığını belirtti.


Pompeo, Pekin yönetiminin özellikle yabancı ülkelerde yaşayan Uygur aktivistlerin Çin'deki ailelerini hedef aldığını belirterek, "Yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşan bu aktivistlerin ve Doğu Türkistan'daki (Şincan) toplama kamplarından sağ çıkanların aile üyelerini Çin'in taciz ettiği, hapse attığı ve keyfi olarak tutukladığı yolundaki haberlerden endişeliyiz" dedi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Uygur, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:28 
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