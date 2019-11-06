ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Çin'in Uygurlara yaptığı zulüm endişe verici
7 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in Uygur Türkleri ve diğer azınlıklara yönelik uyguladığı keyfi tutuklama, baskı ve zulümden dolayı kendilerine gelen raporların endişe verici boyutlara ulaştığını belirtti.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in Uygur Türkleri ve diğer azınlıklara yönelik uyguladığı keyfi tutuklama, baskı ve zulümden dolayı kendilerine gelen raporların endişe verici boyutlara ulaştığını belirtti.
Pompeo, Pekin yönetiminin özellikle yabancı ülkelerde yaşayan Uygur aktivistlerin Çin'deki ailelerini hedef aldığını belirterek, "Yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşan bu aktivistlerin ve Doğu Türkistan'daki (Şincan) toplama kamplarından sağ çıkanların aile üyelerini Çin'in taciz ettiği, hapse attığı ve keyfi olarak tutukladığı yolundaki haberlerden endişeliyiz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:28
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