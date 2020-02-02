ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan 'Çin'i terk etmek isteyen Uygurlara sahip çıkın' çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan 'Çin'i terk etmek isteyen Uygurlara sahip çıkın' çağrısı - Son Dakika Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan 'Çin'i terk etmek isteyen Uygurlara sahip çıkın' çağrısı

6 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, uluslararası topluma Çin'i terk etmek isteyen ve sığınacak yer arayan Uygur ve Kazakların güvenliğinin sağlanması çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan 'Çin'i terk etmek isteyen Uygurlara sahip çıkın' çağrısı, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, uluslararası topluma Çin'i terk etmek isteyen ve sığınacak yer arayan Uygur ve Kazakların güvenliğinin sağlanması çağrısı yaptı.


Pompeo, resmi ziyaret kapsamında geldiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da mevkidaşı Muhtar Tleuberdi ile görüştü. Taraflar, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:53 
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