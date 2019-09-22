Son Dakika Haberleri: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan dünya ülkelerine çağrı: Uygurları Çin'e iade etmeyin
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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan dünya ülkelerine çağrı: Uygurları Çin'e iade etmeyin

34 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Pekin yönetiminin Çin dışarısında yaşayan Uygur Türklerinin iadesi için dünya ülkelerine yaptığı çağrıya karşı tüm devletlerin direnmesi gerektiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan dünya ülkelerine çağrı: Uygurları Çin'e iade etmeyin, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Pekin yönetiminin Çin dışında yaşayan Uygur Türklerinin iadesi için dünya ülkelerine yaptığı çağrıya karşı tüm devletlerin direnmesi gerektiğini söyledi.


Pompeo, Pekin hükümetinin Uygur ve diğer Müslüman azınlıklara yaptıklarını "kendi vatandaşlarını yok etmeye çalışma girişimi" olarak tanımladı. Çin'in, uzun yıllardır yurt dışında yaşayan "diaspora Uygurlarının" Doğu Türkistan'a dönmesi için girişimlerde bulunduğu biliniyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Uygur, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 07:30 
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