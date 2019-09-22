ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan dünya ülkelerine çağrı: Uygurları Çin'e iade etmeyin
34 dakika önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Pekin yönetiminin Çin dışarısında yaşayan Uygur Türklerinin iadesi için dünya ülkelerine yaptığı çağrıya karşı tüm devletlerin direnmesi gerektiğini söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Pekin yönetiminin Çin dışında yaşayan Uygur Türklerinin iadesi için dünya ülkelerine yaptığı çağrıya karşı tüm devletlerin direnmesi gerektiğini söyledi.
Pompeo, Pekin hükümetinin Uygur ve diğer Müslüman azınlıklara yaptıklarını "kendi vatandaşlarını yok etmeye çalışma girişimi" olarak tanımladı. Çin'in, uzun yıllardır yurt dışında yaşayan "diaspora Uygurlarının" Doğu Türkistan'a dönmesi için girişimlerde bulunduğu biliniyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 07:30
ABD Başkanı Donald Trump: BM'de İranlı yetkililerle görüşmeye niyetim yok Çin polisinin, çok sayıda Müslüman mahkumu zincirlere bağlı bir şekilde eğitim kamplarına götürmesinin yeni görüntüleri ortaya çıktı ABD'de kimyasal madde paniği: 3 ölü, 4 yaralı Erdoğan, ABD'li senatör Lindsey Graham'ı kaldığı otelde kabul etti