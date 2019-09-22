ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan dünya ülkelerine çağrı: Uygurları Çin'e iade etmeyin

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Pekin yönetiminin Çin dışında yaşayan Uygur Türklerinin iadesi için dünya ülkelerine yaptığı çağrıya karşı tüm devletlerin direnmesi gerektiğini söyledi.



Pompeo, Pekin hükümetinin Uygur ve diğer Müslüman azınlıklara yaptıklarını "kendi vatandaşlarını yok etmeye çalışma girişimi" olarak tanımladı. Çin'in, uzun yıllardır yurt dışında yaşayan "diaspora Uygurlarının" Doğu Türkistan'a dönmesi için girişimlerde bulunduğu biliniyor.