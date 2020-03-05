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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan "İdlib" değerlendirmesi - WASHINGTON
6 saat önce
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İdlib'te Türkiye'nin kendini savunma hakkı olduğunu ve destek konusunda tüm seçenekleri değerlendirdiklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 06:53 Kaynak: AA
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İdlib'te Türkiye'nin kendini savunma hakkı olduğunu ve destek konusunda tüm seçenekleri değerlendirdiklerini söyledi.
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