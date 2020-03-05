ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan "İdlib" değerlendirmesi - WASHINGTON - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan 'İdlib' değerlendirmesi - WASHINGTON - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan "İdlib" değerlendirmesi - WASHINGTON

6 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İdlib'te Türkiye'nin kendini savunma hakkı olduğunu ve destek konusunda tüm seçenekleri değerlendirdiklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İdlib'te Türkiye'nin kendini savunma hakkı olduğunu ve destek konusunda tüm seçenekleri değerlendirdiklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İdlib değerlendirmesi - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 06:53 Kaynak: AA
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