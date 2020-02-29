ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İran'a Afganistan uyarısı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İran'a Afganistan uyarısı Açıklaması - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İran'a Afganistan uyarısı Açıklaması

17 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın Taliban ile sürdürülen Afganistan barış görüşmelerini baltalamaya çalıştığını ileri sürdü.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İran'a Afganistan uyarısı Açıklaması, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın Taliban ile sürdürülen Afganistan barış görüşmelerini baltalamaya çalıştığını ileri sürdü.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi tarafından düzenlenen oturuma katılan Bakan Pompeo, Afganistan barış sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Taliban ile yapılan geçici ateşkes kapsamında Afganistan'daki şiddet olaylarının son 6 günde büyük ölçüde azaldığını kaydeden Pompeo, ABD olarak Afgan tarafları arasında barışın sağlanması ve ABD askerlerinin ülkeden ayrılmasını amaçlayan görüşmelerin yeni safhasına geçmeyi umduklarını ifade etti.

Öte yandan Pompeo, İran'ın Afganistan'daki barış ve uzlaşma yolunda yapılan anlaşmaları baltalamaya yönelik çabalar içinde olduğunu belirterek, "İran'ın Afganistan'daki bu çabalarımızı zayıflatma konusunda daha aktif olup olmayacağını yakından izliyoruz." dedi.

İran'ın söz konusu faaliyetlerinin Afganistan'daki Amerikan askerlerinin hayatlarını tehlike attığını vurgulayan Pompeo, Tahran yönetimini Afganistan'daki faaliyetlerini durdurması konusunda uyardı.

Taliban barış anlaşması yarın imzalanacak

Bu arada, ABD ile Taliban arasında yaklaşık bir yıl süren barış anlaşmasının yarın Katar'ın başkenti Doha'da imzalanması bekleniyor.

Taliban'ın Katar ofisinden yapılan açıklamada, yarınki ABD-Taliban barış anlaşması imza törenine 30 ülkeden temsilciler ve dışişleri bakanlarının katılmasının beklendiği bildirildi.

Barış anlaşmasına ABD adına Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun imza atması bekleniyor.

ABD-Taliban arasında barış anlaşması imzalanmasının ardından ABD ve Afgan hükümetinin ellerindeki 5 bin Taliban üyesini, Taliban'ın da rehin tuttuğu bin kişiyi serbest bırakması bekleniyor.

Afganistan'daki taraflar arasındaki Afgan diyaloğu görüşmelerinin ise mahkumlarla ilgili sürecin tamamlanmasının ardından başlayacağı belirtiliyor.

Afgan hükümeti ve Taliban, Afgan diyaloğunun nerede yapılacağı konusunda henüz bir karara varmış değil.

Afganistan'ın iç sorunları ve karşılıklı taleplerin konuşulacağı Afgan diyaloğu süresince ABD ara buluculuk görevini üstlenecek.

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:14 Kaynak: AA
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