Son Dakika Haberleri: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İran açıklaması
Son Dakika Politika Haber

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İran açıklaması

17 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın Nükleer anlaşma taahhütlerini azaltmada üçüncü adıma geçeceklerini duyurmasıyla ilgili "bunun kabul edilemez" olduğunu açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İran açıklaması, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın Nükleer anlaşma taahhütlerini azaltmada üçüncü adıma geçeceklerini duyurmasıyla ilgili "bunun kabul edilemez" olduğunu açıkladı.


ABD'de katıldığı bir radyo programında konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Avrupa ile bugün veya yarın için olumlu bir sonuca varacaklarını düşünmediğini söyleyerek İran'ın Nükleer anlaşma taahhütlerini azaltmada üçüncü adıma geçeceklerini duyurması hakkında değerlendirmede bulundu. Bu azaltmanın kabul edilemeyeceğini belirten Pompeo, "Daha dün daha fazla araştırma yapmaya ve nükleer silahlarını geliştirmeye devam edeceklerini duyurdular. Bunlar kabul edilemez" dedi. ABD'nin İran'dan teröre verdiği desteği kesmesini istediğini belirten Pompeo, " Aylardan beridir Başkan Trump, İran ile herhangi bir ön koşul olmaksızın görüşmekten memnun olacağını söylüyor. Ama bizim bu konuşmalardan çıkardığımız şey ise çok açık" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Türkiye'ye seyahat edenleri uyardı!
ABD'den Türkiye'ye 100 milyar dolarlık ziyaret Ünlü şarkıcı Demi Lovato, "Bıktım" diyerek selülitli fotoğrafını paylaştı Bakan Akar Güvenli Bölge kapsamında devriye açıklaması yaptığı sırada, YPG'li teröristler sınırda görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 23:38:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İran açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]