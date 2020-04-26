ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan ramazan ayı mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan ramazan ayı mesajı - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan ramazan ayı mesajı

46 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ramazan ayının tüm inanç mensuplarına "iyilik için gayret etmeyi hatırlattığını" belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan ramazan ayı mesajı, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ramazan ayının tüm inanç mensuplarına "iyilik için gayret etmeyi hatırlattığını" belirtti.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda Pompeo, şunları kaydetti:

"Kutsal ramazan ayının tüm inanç mensuplarına iyilik yapmaya gayret etmek için bir hatırlatma olmasını diliyorum. Kovid-19 (yeni tip koronavirüs) ile mücadele ederken, ortak insanlığımıza, içerde ve dışarda dini özgürlüklere ve kucaklaşmaya bağlı olduğumuzu göstermeye devam edecek şekilde (bu ayı) çeşitli yollarla kutlamayı diliyorum."

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 10:50 Kaynak: AA

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Son Dakika

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