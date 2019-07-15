Son Dakika Haberleri: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan S-400 açıklaması: Yaptırım gerektiren kanunlara uyacağız
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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan S-400 açıklaması: Yaptırım gerektiren kanunlara uyacağız

2 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’nin S-400 alımıyla ilgili verdiği bir röportajında Başkan Donald Trump’ın yaptırımları uygulayacağından emin olduğunu dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan S-400 açıklaması: Yaptırım gerektiren kanunlara uyacağız, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin S-400 alımıyla ilgili verdiği bir mülakatta ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası'nı (CAATSA) kastederek kanunların Türkiye'ye yaptırım uygulamayı gerektirdiğini söyledi.

Washington Post'ta yayınlanan söyleşisinde Pompeo, "Kanunlar yaptırım uygulamayı gerektiriyor ve eminim ki bu kanunlara uyacağız. Başkan Trump da bu kanunlara uyacak." dedi.
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Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:52 
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