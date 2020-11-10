ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirme - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Joe Biden'ın ekibi ile yumuşak bir geçiş sürecinin olup olmayacağına ilişkin bir soruya, "Trump yönetiminin ikinci dönemine yumuşak bir geçiş olacak." yanıtını verdi.

Pompeo, Dışişleri Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Biden'ın ekibi ile yumuşak bir geçiş olup olmayacağı ve iktidar değişiminin sekteye uğramasının ABD ulusal güvenliği için risk teşkil edip etmeyeceğine ilişkin bir soruya yanıt veren Mike Pompeo, şöyle konuştu:

"Trump yönetimin ikinci dönemine yumuşak bir geçiş olacak. Biz hazırız. Dünya burada olanları izliyor. Tüm oyları sayacağız. Süreç tamamlandığında, anayasanın oldukça açık bir şekilde önümüze koyduğu bir süreç var. Dünya, geçiş sürecinin bugün olduğu gibi 20 Ocak öğlene 1 dakika kalaya kadar başarılı bir şekilde görevinin başında olan Başkanla birlikte işlevsel bir Dışişleri Bakanlığının olacağından da emin olabilir. Daha önce geçiş sürecinin öbür tarafında yer aldım. ABD'nin muhafızlarının ulusal güvenlik işlevini yerine getireceği konusunda yapılması gereken her şeyi yapacağı konusunda güvenimiz tamdır."

Seçimlerle ilgili yasal sürecin devam ettiğini vurgulayan Pompeo, 2000 yılındaki seçimlerde sonuçların 37 gün sonra değiştiğini hatırlatarak, yasal süreçle her oyun yasal ve uygun şekilde kullanıldığının tespit edilmesi ile geçiş sürecinin başarılı bir şekilde yapılacağını kaydetti.

Mike Pompeo, bir gazetecinin, "Dışişleri Bakanlığı başka ülkelerdeki seçimlerin adil ve şeffaf olması, seçimi kaybedenlerin yenilgiyi kabul etmesi konusunda her zaman açıklama yapıyor. Başkan Trump'ın yenilgiyi kabul etmemesi bu açıklamaları itibarsızlaştırmıyor mu?" şeklindeki sorusuna, "Bu gülünçtür. Bunu sorduğunuzda gülünç olduğunu biliyordunuz." diyerek tepki gösterdi.