ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye ikinci teşekkür - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın talimatıyla Amerika Birleşik Devletlerine gönderilen tıbbi malzeme yardımları nedeniyle Türkiye'ye ikinci kez teşekkür etti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,"NATO müttefikimiz Türkiye'ye minnettarız, bunu birlikte atlatacağız, daha güçlü çıkacağız. Türkiye'nin desteği dünya çapında virüsle savaşan ABD şirketlerine yardımcı oluyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'nin ABD'ye geçen hafta yaptığı tıbbi yardımların ardından yaptığı açıklamada,"Kriz zamanlarında NATO müttefikleri bir arada durmalıdır. Salgının en kötü vurduğu bölgelerde Covid-19 ile mücadelemize yardımcı olması amacıyla tıbbi kaynak ve koruyucu ekipman konusundaki cömert bağışı için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Amerikan halkı dostluğunuz, ortaklığınız ve desteğiniz için size minnettar" ifadelerini kullanmıştı.

(Hasan Çelik/İHA)