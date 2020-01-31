ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan vatandaşlara

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, korona salgını nedeniyle vatandaşlarına "Çin'e gitmeyin" uyarısında bulundu.



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda korona salgını nedeniyle vatandaşlarına uyarıda bulundu. Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) salgın nedeniyle tüm dünyada acil durum ilan etmesine vurgu yapan Pompeo, "Çin'e seyahat etmeyin" dedi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ise, Çin'e seyahat edeceklerin karşılaşabileceği seyahat kısıtlamalarına hazır olmaları gerektiğini, ticari nakliyatçıların da Çin'e yönelik seferlerinin ertelendiği veya askıya alındığı belirtildi.



Öte yandan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo geçtiğimiz hafta, Çin'de bulunan vatandaşlarına, hükümet ve konsolosluk görevlilerine ülkeye dönme çağrısında bulunurken, Çin'de karantina alınan bölgelerinde bulunan vatandaşlara acil servis sağlama konusunda ise "sınırlı bir güce" sahip olduklarını belirtmişti.



Çin'e yapılacak uçuşlar askıya alındı



Delta, United ve American Airlines gibi havayolları Çin uçuşlarını askıya adlıklarını duyurdu. ABD'nin korona virüsü ile ilgili ilk oturumunun önümüzdeki hafta Dışişleri Bakanlığı alt komitesinde yapılması planlanıyor. - WASHINGTON