ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Erdoğan Kürtler Konusundaki Hassasiyetimizi Anlıyor

Orta Doğu turu kapsamında Irak'ta bir dizi görüşme yürüten, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Washington'un Kürtleri korumak konusundaki hassasiyetlerini anladığını söyledi.Pompeo, 'Erdoğan'ın tehditlerine karşın Suriye'den çekilmenin gerçekleşeceğini' de vurguladı.Erbil'de gazetecilerle bir araya gelen Mike Pompeo, Erdoğan'ın açıklamalarının çekilmeyi riske atıp atmadığına ilişkin soruya, "Hayır. Çekilmenin güçlerimize zarar vermeden gerçekleşmesi konusunda şu an sizinle konuştuğumuz anda dahi (Türklerle) temas halindeyiz" yanıtını verdi.Başkent Bağdat'ta ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde temaslarda bulunan çekilme takvimine ilişkin de konuştu.Irak Cumhurbaşkanı Behram Salih ve Başbakan Adil Abdül Mehdi ile görüşmesi sonrası, çekilmenin kademeli, sistemli bir şekilde yapılacağını da açıkladı.Basın toplantısında konuşan Salih, ABD askerlerinin Irak'taki varlığına ilişkin bir soruya, "Bizim ABD desteğine ihtiyacımız var. IŞİD askeri anlamda yenilmiş olabilir ama görev tamamlanmış değil" dedi.'Eve dönme zamanı' açıklaması sonrası ne değişti?19 Aralık'ta bir Tweet atarak IŞİD'le savaşın bittiğini duyuran Trump, 20 Aralık'ta da "eve dönme zamanı" açıklaması yapmıştı.Sonrasında Beyaz Saray yönetiminden süreçle ilgili yapılan açıklamalarda 60 ile 100 gün arasında çekilmenin tamamlanması konuşuluyordu.Ancak ABD Başkanı Donald Trump, yeni yıl sonrası konu ile ilgili ilk açıklamasında, ABD askerinin Suriye'den "bir süre sonra" çekileceğini, bunun için bir zaman dilimi vermediğini söyledi"Trump'ın Suriye'deki ABD askerlerini çekme kararı, Pentagon yetkilileri ve bazı Cumhuriyetçi Senatörler tarafından "Sahadaki Kürt savaşçıları yarı yolda bıraktığı" gerekçesiyle eleştiriliyordu.1 Ocak'ta New York Times'ta yayımlanan bir haberde de, Trump'ın yaklaşık 2000 Amerikan askerinin Suriye'den çekilmesi için orduya 4 aylık bir süre verdiği yazılmıştı.