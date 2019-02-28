Son Dakika Haberleri: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Filipinler'de

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Filipinler'de

1 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hanoi'deki temaslarının ardından geldiği Filipinler'de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Filipinler'de, System.String[]
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hanoi'deki temaslarının ardından geldiği Filipinler'de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte ile bir araya geldi.

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump'a ziyareti esnasında eşlik eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hanoi'deki temaslarının ardından Filipinler'e geldi. İki günlük ziyareti için başkent Manila'ya varan Pompeo, temasları kapsamında Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından karşılandı. Tokalaşırken basına poz veren Duterte ve Pompeo daha sonra ikili görüşmeye geçti. Kapalı kapılar ardında gerçekleştirilen görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra iki ülkenin ortak savunma işbirliğinin ele alınması bekleniyor. - MANILA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:02 Kaynak: İHA

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