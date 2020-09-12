Son dakika haber: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo GKRY'de - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Katar'daki Afganistan hükümeti ile Taliban arasındaki barış görüşmesinin ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Katarın başkenti Doha'daki Afganistan hükümeti ile Taliban arasındaki barış görüşmesinin ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) geldi. Pompeo GKRY ziyareti sırasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Doğu Akdeniz'de güvenlik, istikrar ve refah için Amerika Birleşik Devletleri'nin en değerli ortaklarından biri olan Kıbrıs Cumhuriyeti'ne ayak basmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Üretken bir ziyareti dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Pompeo, GKRY'ye gerçekleştirdiği kısa ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkiler, bölgesel konular ve Doğu Akdeniz ele alındı. Pompeo, ayrıca GKRY ve ABD arasında kara, deniz ve liman güvenliği konusunda bir dizi anlaşma imzaladı.

Pompeo Doğu Akdeniz konusunda yaptığı açıklamada, "Bölgedeki ülkelerin güvenlik, enerji kaynakları ve denizcilik konularındaki anlaşmazlıklarını diplomatik ve barışçıl bir şekilde çözmesi gerekiyor. Artan askeri gerilimler, transatlantik birlik içinde bölünmeyi görmek isteyen düşmanlardan başka kimseye yardım etmiyor" dedi.

(Hasan Çelik/İHA)