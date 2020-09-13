ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Güney Kıbrıs ile ilişkimiz hiç bu kadar iyi olmamıştı

Güney Kıbrıs'ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, gerilimlerin Doğu Akdeniz'deki sorunlara çözüm getirmediğini söyledi.

Pompeo 'Washington'un Türkiye, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın arasında doğal kaynaklardan ortaya çıkan durumdan derin bir endişe duyduğunu belirtti. Güney Kıbrıs ile aynı değerleri paylaştıklarını söyleyen Pompeo, "lişkimiz hiç bu kadar iyi olmamıştı ve bundan gurur duyuyorum" dedi.

Güney Kıbrıs'a giden Pompeo, Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi. Görüşme sonrasında açıklama yapan Pompeo, "Enerji kaynakları hem Kıbrıslı Rumlar hem de Kıbrıslı Türkler arasında paylaşılacak" dedi.Yaşanan gerilimlerin diplomatik yolla çözülmesi gerektiğini belirten ABD Dışişleri Bakanı, "Güvenlik alanında işbirliği, bölgede daha da önem kazanıyor. Doğu Akdeniz, enerji yoluyla birçok ülkeyi bir araya getirme ve yeni pazarlar yaratma yeteneğine sahiptir" dedi.Rum lider Nikos Anastasiadis de, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını Pompeo'ya aktardıklarını söyledi. ABD Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'nin bölgede sürdürdüğü faaliyetlerinin devam ettiği bir dönemde Güney Kıbrıs'ı ziyaret ettiğini belirten Anastasiadis, "Bu önemli bir ziyaret" diye konuştu.

Rum lider, Amerikalı muhatabından Kapalı Maraş konusunda da devreye girmesini istediğini açıkladı.