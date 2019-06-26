Son Dakika Haberleri: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Hindistan Başbakanı Modi ile bir araya geldi
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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Hindistan Başbakanı Modi ile bir araya geldi

24 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Hindistan Başbakanı Modi ile bir araya geldi, System.String[]
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Afganistan temaslarının ardından Hindistan'a geçen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raveeş Kumar görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Modi ve Pompeo'nun iki ülke ilişkilerini değerlendirdiğini ifade etti. Kumar, görüşme sonrası Pompeo'nun Hindistanlı mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile bir araya geldiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Hindistan ziyareti dün başkent Yeni Delhi'de yüzlerce kişi tarafından protesto edilmişti. Göstericiler, "Ellerinizi İran'ın üzerinden çekin" yazılı pankartlar taşıyarak ABD karşıtı sloganlar atmıştı. - YENİ DELHİ
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:09 Kaynak: İHA
Mike Pompeo, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Politika
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