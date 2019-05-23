Son Dakika Haberleri: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Huawei dünyaya yalan söylüyor

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Huawei dünyaya yalan söylüyor

12 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Huawei'nin Çin hükümeti ile ilgili açıklamalarında dünyaya yalan söylediğini dile getirdi. Pompeo, "Huawei sadece Çin'e değil Çin Komünist Partisi'ne de sıkı sıkıya bağlı." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Huawei dünyaya yalan söylüyor, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Huawei'nin Çin hükümeti ile ilgili açıklamalarında dünyaya yalan söylediğini dile getirdi. Pompeo, "Huawei sadece Çin'e değil Çin Komünist Partisi'ne de sıkı sıkıya bağlı." dedi.

Pompeo, "Çin hükümetine çalışmadıklarını söylemek yanlış bir açıklama. Böyle yapmaları Çin yasalarında isteniyor. Bu konuda Huawei'nin CEO'su ABD halkına da dünyaya da doğruyu söylemiyor." ifadelerini kullandı.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:08 
Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanı, Huawei, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'li Şirketlerin Ambargosuna Uğrayan Huawei Kendi İşletim Sistemini Kuruyor ABD'den İran'la Gerilimi Artıracak Açıklama: Ortadoğu'ya Daha Fazla Asker Gönderebiliriz Wikipedia, Türkiye'deki Erişim Engelini AİHM'e Götürüyor ABD'li Meclis Üyesi Castro'dan Göçmen Çocukların Ölümü İle İlgili Zehir Zemberek Sözler: Ölüm Salgınını Gizliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.5.2019 06:34:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Huawei dünyaya yalan söylüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]