ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Huawei dünyaya yalan söylüyor
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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Huawei'nin Çin hükümeti ile ilgili açıklamalarında dünyaya yalan söylediğini dile getirdi. Pompeo, "Huawei sadece Çin'e değil Çin Komünist Partisi'ne de sıkı sıkıya bağlı." dedi.
Amerika Birleşik Devletleri
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:08
(ABD
) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
, Huawei
'nin Çin
hükümeti ile ilgili açıklamalarında dünyaya yalan söylediğini dile getirdi. Pompeo, "Huawei sadece Çin'e değil Çin Komünist Partisi'ne de sıkı sıkıya bağlı." dedi.
Pompeo, "Çin hükümetine çalışmadıklarını söylemek yanlış bir açıklama. Böyle yapmaları Çin yasalarında isteniyor. Bu konuda Huawei'nin CEO
'su ABD halkına da dünyaya da doğruyu söylemiyor." ifadelerini kullandı.
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