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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İdlib'de Türk askerine yapılan saldırıyı şiddetle kınayarak, "Esed...
27 dakika önce
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İdlib'de Türk askerine yapılan saldırıyı şiddetle kınayarak, "Esed rejimi, Rusya ve İran saldırılarına son vermeli" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:04 Kaynak: AA
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İdlib'de Türk askerine yapılan saldırıyı şiddetle kınayarak, "Esed rejimi, Rusya ve İran saldırılarına son vermeli" dedi.
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