ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İdlib'te Türkiye'nin kendini savunma hakkı olduğunu ve destek... - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İdlib'te Türkiye'nin kendini savunma hakkı olduğunu ve destek... - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İdlib'te Türkiye'nin kendini savunma hakkı olduğunu ve destek...

18 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İdlib'te Türkiye'nin kendini savunma hakkı olduğunu ve destek konusunda tüm seçenekleri değerlendirdiklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İdlib'te Türkiye'nin kendini savunma hakkı olduğunu ve destek..., System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İdlib'te Türkiye'nin kendini savunma hakkı olduğunu ve destek konusunda tüm seçenekleri değerlendirdiklerini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 06:22 Kaynak: AA
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