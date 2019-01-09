ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile Görüştü
25 dakika önce
- ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştüBAĞDAT - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile Bağdat'ta bir araya geldi.
- ABD Dışişleri Bakanı
Pompeo, Irak Cumhurbaşkanı
Salih ile görüştü
BAĞDAT - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih
ile Bağdat
'ta bir araya geldi.
Irak'ın başkenti Bağdat'a gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi. Irak Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pompeo ile Salih'in görüşmesinde, bölgedeki siyasi ve güvenlik ve terörle mücadele konusundaki işbirliğini konuların ele aldığı belirtildi.
Pompeo görüşmede, ABD'nin Irak'ı siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında önemli ve stratejik bir ortak olarak gördüğünün altını çizdi. Pompeo, Irak'ın yeniden inşası için, özellikle terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelere, yatırım ve katkıda bulunmaya hazır olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Salih ise, terörizmin sona erdirilmesi için bölgesel ve uluslararası iş birliğinin artırılması gereğini vurguladı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:48 Kaynak: İHA
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