ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: İran ile ön şartsız müzakereye hazırız
1 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın 'normal bir devlet gibi' hareket etmesi durumunda ön şartsız müzakereye hazır olduklarını açıkladı
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:08
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