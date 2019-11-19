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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: İran'ın nükleer santraliyle ilgili yaptırımlara erteleme yok
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İran'ın Fordov yeraltı nükleer santralinde yeniden uranyum zenginleştirmeye başlamasını gerekçe göstererek bu tesisle ilgili yaptırımları artık ertelemeyeceğini açıkladı
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İran'ın Fordov yeraltı nükleer santralinde yeniden uranyum zenginleştirmeye başlamasını gerekçe göstererek bu tesisle ilgili yaptırımları artık ertelemeyeceğini açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dünyanın en büyük terör sponsoru için müsaade edilebilecek uranyum zenginleştirme miktarının sıfır olduğunu belirterek "İran'ın bu eski gizli üste uranyum zenginleştirmesini haklı gösterecek bir neden yok" sözlerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:19
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