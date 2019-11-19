Son Dakika Haberleri: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: İran'ın nükleer santraliyle ilgili yaptırımlara erteleme yok
Son Dakika Dünya ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: İran'ın nükleer santraliyle ilgili yaptırımlara erteleme yok - Son Dakika Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: İran'ın nükleer santraliyle ilgili yaptırımlara erteleme yok

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İran'ın Fordov yeraltı nükleer santralinde yeniden uranyum zenginleştirmeye başlamasını gerekçe göstererek bu tesisle ilgili yaptırımları artık ertelemeyeceğini açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: İran'ın nükleer santraliyle ilgili yaptırımlara erteleme yok, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İran'ın Fordov yeraltı nükleer santralinde yeniden uranyum zenginleştirmeye başlamasını gerekçe göstererek bu tesisle ilgili yaptırımları artık ertelemeyeceğini açıkladı.


ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dünyanın en büyük terör sponsoru için müsaade edilebilecek uranyum zenginleştirme miktarının sıfır olduğunu belirterek "İran'ın bu eski gizli üste uranyum zenginleştirmesini haklı gösterecek bir neden yok" sözlerini kullandı.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:19 
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