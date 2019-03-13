ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: "İran'ın Petrol İhracatını Sıfıra İndireceğiz"
12 dakika önce
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Donald Trump yönetiminin, İran’ın petrol ihracatını mümkün olan en kısa sürede sıfıra indireceğini söyledi. Pompeo, ABD’nin baskıları etkisiyle, İran’ın küresel petrol ticaretindeki etkisinin iyice azaldığını ve ihracatının başarısız kaldığını vurguladı. CERA Week enerji zirvesinde konuşan Pompeo, İran’ın enerji sektörü ile başta Irak olmak üzere Orta Doğu’da etkisini artırdığını söyledi ve […]The post ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: “İran’ın petrol ihracatını sıfıra indireceğiz” appeared first on Enerji Enstitüsü.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
, Donald Trump
yönetiminin, İran
'ın petrol ihracatını mümkün olan en kısa sürede sıfıra indireceğini söyledi.
Pompeo, ABD'nin baskıları etkisiyle, İran'ın küresel petrol ticaretindeki etkisinin iyice azaldığını ve ihracatının başarısız kaldığını vurguladı.
CERA Week enerji zirvesinde konuşan Pompeo, İran'ın enerji sektörü ile başta Irak
olmak üzere Orta Doğu
'da etkisini artırdığını söyledi ve ekledi:
"ABD bağımsız, egemen bir Irak'ı geliştirmek için çalışırken, İran enerjisini bir tabi devlet oluşturmak için kullanıyor. Geçtiğimiz aylarda, dünyadaki İran ham petrolünün akışını azaltmak, İran liderlerini kendi vatandaşlarını korumak, vatandaşlarına istediklerini vermek, terör riskini ve Orta Doğu'daki istikrarsızlığı azaltmaya ikna etmek için çok çalıştık."
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:50
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