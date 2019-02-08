Son Dakika Haberleri: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: "İran Son Füze Denemesiyle BM Kararlarına Meydan Okudu"

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: "İran Son Füze Denemesiyle BM Kararlarına Meydan Okudu"

1 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo twitter hesabından yaptığı açıklamada İran'ın, balistik füze imkanlarını geliştirmeye devam ederek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne meydan okuduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo:
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo twitter hesabından yaptığı açıklamada İran'ın, balistik füze imkanlarını geliştirmeye devam ederek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne meydan okuduğunu söyledi.

İran devriminin 40. yılı münasebetiyle İranlılar Başşehir Tahran'da silah ve askeri ekipman gösterisini ziyaret ederken Iran bin 350 kilometre menzilli başarılı bir kuruyuz füze denemesi yaptığını açıkladı. ABD, İran'ı füze programından vazgeçirmek için daha sert uluslararası kısıtlamalar getirmeye devam edeceğini vurguladı. Washington, İran'ın yeni füze fırlatmasının, İran anlaşmasının füze programını durdurması konusunda hiçbir şey yapmadığını belirterek, Tahran'ın uluslararası normları hiçe saymasına cevap vermek gerektiğini vurguladı.

"Daha sert uluslararası kısıtlamalar getirmeliyiz"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran'ın son füze denemesi, İran füze anlaşmasının hiçbir işe yaramadığını gösterdi. İran, balistik füze imkanlarını geliştirmeye devam ederek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne meydan okuyor. İran'ı füze programından vazgeçirmek için daha sert uluslararası kısıtlamalar getirmeliyiz" dedi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Robert Palladino da bir açıklama yaparak İran'ın uluslararası normları açıkça dikkate almamasına cevap verilmesi gerektiğini söyledi. Palladino, "İran'ı füze programından vazgeçirmek için daha sert uluslararası kısıtlamalar getirmeliyiz. İran'ın bariz füze faaliyetine karşı durmak için dünya genelinde destek kurmaya devam edecek ve bu habis davranışını değiştirmesi için bütün yaptırımlarımızı tam olarak uygulama dahil İran rejimine yeteri kadar baskı uygulamaya devam edeceğiz" dedi. - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:37 Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanı, Amerika Birleşik Devletleri, İran, Politika
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