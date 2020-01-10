ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, " İran, yaptığı yasadışı uygulamalara devam ederse biz de yaptırımlara devam edeceğiz" dedi.



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Ticaret Bakanı Steven Mnuchin, Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İran'ın yasadışı uygulamalara devam etmesi halinde yaptırımlara devam edeceklerini belirterek, Irak'taki askeri üslere balistik füze gönderilmesi olayına dahil olan 8 İranlı yetkiliye yaptırım uygulanacağını vurguladı. Ticaret Bakanı Mnuchin ise İran'a inşaat, imalat, tekstil ve madencilik sektörlerinde yaptırım uygulanacağının altını çizerek "Başkan (Donald Trump) bu konuda yeterince açıktı: İran yaptığı terör saldırılarını bırakıp nükleer silahsızlanma teminatı verene kadar ekonomik yaptırımlara devam edeceğiz. İran hükümetinden milyarlarca dolar desteği geri çekeceğiz" diye konuştu.



ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD Başkanı Trump'ın "İranlı General Süleymani'nin Amerika'nın Bağdat Büyükelçiliği başta olmak üzere birçok elçiliğe saldırı planladığı" açıklamasına atıfta bulunarak "Eli kulağında olan tehlike hakkında kesin bilgiye sahiptik ve bu bilgiler ABD elçiliklerinin patlatılmasını içeriyordu. Saldırının hangi dakika veya hangi gün gerçekleştirileceğini bilmiyordum. Ama bu bir gerçek ki Süleymani, ABD elçilikleri ve askeri üsleri de içeren Amerikan birliklerine karşı, bölge boyunca geniş ölçekli bir saldırı düzenliyordu. İran, Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından ABD'nin Irak'ta bulunan askeri üsleri yakınlarına iki düzineden fazla füze göndermişti." ifadelerini kullandı. - WASHINGTON