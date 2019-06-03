Son Dakika Haberleri: Pompeo'dan dikkat çeken açıklama: İsrail-Filistin barış planı kabul görmeyebilir
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Pompeo'dan dikkat çeken açıklama: İsrail-Filistin barış planı kabul görmeyebilir

22 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, ABD yönetiminin İsrail-Filistin barış planının İsrail'e öncelik tanıyan tek taraflı bir plan olarak değerlendirilip yeterli ilgiyi göremeyeceğini beklediğini söylediği ifade edildi.

Pompeo'dan dikkat çeken açıklama: İsrail-Filistin barış planı kabul görmeyebilir, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, ABD yönetiminin İsrail- Filistin barış planının İsrail'e öncelik tanıyan tek taraflı bir plan olarak değerlendirilip yeterli ilgiyi göremeyeceğini beklediğini ifade ettiği ortaya çıktı.

"ANLAŞMA YETERLİ İLGİYİ GÖRMEYE BİLİR"

ABD medyası Pompeo'nun New York merkezli Yahudi sivil toplum kuruluşu "Büyük Amerikan Yahudi Örgütleri Başkanları Konferansı"nın kapalı bir toplantısında, ABD yönetiminin "Yüzyılın Anlaşması" diye nitelendirdiği İsrail-Filistin barış planına ilişkin değerlendirmelerini aktardı ve Pompeo'nun 'anlaşmanın yeterli ilgiyi göremeyip reddedilmesini beklediği' ifadelerine yer verdi.


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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 08:53 
Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Filistin, Dünya
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