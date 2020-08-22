ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İsrail ve BAE'yi ziyaret edecek - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Pazartesi günü İsrail'i ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edecek.

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında ABD'nin arabuluculuğu ile varılan ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi anlaşmasının ardından resmi ziyaretler başlıyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Pazartesi günü İsrail'i bir gün sonra ise BAE'yi ziyaret edecek. Pompeo'nun ziyaretleri sırasında iki ülke ile normalleşme anlaşmasını görüşmesi bekleniyor.

Beyaz Saray Danışmanı Jared Kushner ve ABD'nin Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Avi Berkowitz'de Eylül ayının ilk haftasında Orta Doğu'yu ziyaret etmesi planlanıyor. Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve ABD Dışişleri Bakanlığı İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un da Orta Doğu ziyaretlerine katılması bekleniyor. Kushner ve Berkowitz'in İsrail ve BAE ziyareti sonrası Suudi Arabistan, Bahreyn ve Umman gibi diğer Arap ülkelerini İsrail ile ilişkilerini normalleştirmeye teşvik etmek amacı ile bu ziyaretleri gerçekleştirecekleri öne sürüldü.

(İHA)