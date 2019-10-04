Son Dakika Haberleri: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Karadağ'da
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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Karadağ'da

50 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin Karadağ'ın Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecini desteklemeye devam edeceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Karadağ'da, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin Karadağ'ın Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecini desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Pompeo, Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki resmi temasları kapsamında, Başbakan Dusko Markovic ile basın toplantısı düzenledi.

Markovic, burada yaptığı konuşmada, ABD'nin Karadağ'a verdiği desteği önemsediklerini ifade ederek, Karadağ'ın hukukun üstünlüğü, yolsuzlukla mücadele ve basın özgürlüğü konularında çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Pompeo ise ziyaretinin, Karadağ'ın 2006'da bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana ABD'nin ilk resmi ziyareti olduğunu söyledi.

Ziyaretini bu yüzden "tarihi" olarak nitelendiren Pompeo, "ABD, Karadağ'ın AB üyelik sürecini desteklemeye devam edecek. ABD, hem bir dost hem de bir partner olarak Karadağ'ın yanında." dedi.

Karadağ'ın yolsuzlukla mücadele ve basın özgürlüğü konularında bölgede lider olduğunu söyleyen Pompeo, Karadağ'ı NATO üyeliğine katılması sebebiyle tebrik etti.

Pompeo, Karadağ'da 50'den fazla ABD'li firmanın bulunduğunu anımsatarak, bu sayının artmasını hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Podgorica'daki temasları kapsamında, Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic tarafından da kabul edildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Karadağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:48 Kaynak: AA
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