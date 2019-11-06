ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Katar Savunma Bakanı ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Washington'daki bakanlık binasında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ortagus, Pompeo'nun, İran'ın "bölgedeki istikrarsızlığı arttırıcı" davranışlarına karşı Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi'nin önemine vurgu yaptığını ve ayrıca ABD olarak el-Atiyye'ye yakın ilişki ve iş birliğinden dolayı teşekkür ettiğini belirtti.

Öte yandan Ortagus, görüşmede Irak, Suriye ve Lübnan başta olmak üzere bölgesel sorun ve gelişmelerin de ele alındığını kaydetti.