ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Kıbrıs'a gidecek - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Kıbrıs'a gidecek

6 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 7 Ocak'ta Kıbrıs'a giderek KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile görüşecek.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Kıbrıs'a gidecek, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 7 Ocak'ta Kıbrıs'a giderek KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile görüşecek.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 3-7 Ocak'ta Ukrayna, Belarus, Kazakistan, Özbekistan'ı ziyaret edecek Pompeo, son olarak 7 Ocak'ta Kıbrıs'a gidecek.

Açıklamada, Anastasiadis ve Akıncı ile bir araya gelecek olan Pompeo'nun "BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda iki bölgeli, iki toplumlu federasyon olarak Kıbrıs'ın birleşmesi için yürütülen çabalara ABD'nin desteğini teyit edeceği" belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:04 Kaynak: AA
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