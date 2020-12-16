ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kovid-19 vakasıyla teması nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kovid-19 vakasıyla teması nedeniyle karantinaya alındı
16.12.2020 18:55
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmış biriyle temaslı olduğu tespit edildiğinden karantinaya alındığı bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmış biriyle temaslı olduğu tespit edildiğinden karantinaya alındığı bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pompeo'nun, Kovid-19 testi pozitif çıkmış olan biri ile temaslı olduğu tespit edildi. Gizlilik hakları dolayısıyla o kişinin kimliğini açık edemeyiz. Bakan'ın testi negatif çıktı. CDC (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi) prosedürleri gereğince karantinada kalacak. Bakanlığın sağlık ekipleri tarafından yakından izlenecektir." bilgisi verildi.
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